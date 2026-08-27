Dominic Leblanc réfute la position américaine

Les États-Unis ont bel et bien cherché à limiter la découvrabilité des contenus francophones sur des plateformes tels que Netflix ou encore Apple TV, d'après le ministre du Commerce intérieur du Canada, Dominic Leblanc, qui renvoie la balle aux Américains.
L'emballage en français aurait aussi été dans les discussions, ou du moins, dans les demandes étasuniennes, selon le ministre.
C'est pourtant l'inverse de ce que le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, affirmait au cours des derniers jours, estimant que ces questions n'étaient pas sur la table.
Écoutez le ministre du Commerce intérieur du Canada, Dominic Leblanc, expliquer son point de vue sur les négociations avortées avec les États-Unis, jeudi, à Lagacé le matin.
«Vendredi soir, quand on avait la dernière ébauche d'une entente possible, il y avait encore dans le texte de l'entente qu'on avait des États-Unis, des demandes de freiner ou de limiter notre capacité, comme pays, de mettre en avant la visibilité et la découvrabilité des produits culturels canadiens, évidemment francophones sur les plateformes numériques ou sur les diffuseurs en contenu.»
Par ailleurs, aucun nouvelle négociation n'est prévue prochainement entre les deux pays, mentionne Dominic Leblanc.