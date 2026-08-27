Dominic Leblanc réfute la position américaine

Les États-Unis ont bel et bien cherché à limiter la découvrabilité des contenus francophones sur des plateformes tels que Netflix ou encore Apple TV, d'après le ministre du Commerce intérieur du Canada, Dominic Leblanc, qui renvoie la balle aux Américains.

L'emballage en français aurait aussi été dans les discussions, ou du moins, dans les demandes étasuniennes, selon le ministre.

C'est pourtant l'inverse de ce que le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, affirmait au cours des derniers jours, estimant que ces questions n'étaient pas sur la table.

Écoutez le ministre du Commerce intérieur du Canada, Dominic Leblanc, expliquer son point de vue sur les négociations avortées avec les États-Unis, jeudi, à Lagacé le matin.