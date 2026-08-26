Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a répertorié au moins trois cas au Québec d'adolescents ciblés par le groupe terroriste 764.

Active sur des plateformes populaires auprès des jeunes comme Roblox, cette mouvance nihiliste utilise des techniques de chantage et d'extorsion pour manipuler des victimes vulnérables et les inciter à l'automutilation ainsi qu'à des actes de violence extrême.

Écoutez Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre et professeure titulaire à l’Université McGill en psychiatrie, aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.