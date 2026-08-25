Économie et justice

Marc-André Sabourin fait la lumière sur deux sujets économiques brûlants.

D'abord, une étude révélatrice de Desjardins démontre à quel point l'écart de patrimoine s'accélère au Québec, rendant la mobilité sociale de plus en plus difficile pour les ménages.

Ensuite, cap sur l'action collective historique contre l'industrie du tabac: alors que la date limite du 31 août approche à grands pas, il fait le point sur le raz-de-marée de réclamations, la gestion des dossiers et ce à quoi les réclamants peuvent réellement s'attendre financièrement.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité, mardi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremblay.