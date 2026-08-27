Décret pour renommer le lac Ontario

Donald Trump a surpris les journalistes à la Maison-Blanche en signant un décret visant à rebaptiser le lac Ontario le « lac de l'Amérique ».

Bien que la mesure soit dénuée d'impact juridique réel sans l'accord du Canada, elle ravive le débat autour des frictions commerciales et des conséquences potentielles sur les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à Washington, faire le point, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.