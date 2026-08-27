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Décret pour renommer le lac Ontario

«On a vraiment l'impression que Trump a envie de se venger»

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Entendu dans

La commission

le 27 août 2026 14:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On a vraiment l'impression que Trump a envie de se venger»
Le président américain Donald Trump / Manuel Balce Ceneta / The Associated Press

Donald Trump a surpris les journalistes à la Maison-Blanche en signant un décret visant à rebaptiser le lac Ontario le « lac de l'Amérique ».

Bien que la mesure soit dénuée d'impact juridique réel sans l'accord du Canada, elle ravive le débat autour des frictions commerciales et des conséquences potentielles sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. 

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à Washington, faire le point, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«On a l'impression qu'il a vraiment envie de se venger, qu'il est vraiment très frustré envers le premier ministre canadien. On a l'impression qu'il agit vraiment dans l'émotion.»

Sonia Dridi

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