L'ancienne agente double du Service de police de la Ville de Montréal, Lorraine Leblanc, se livre sur sa participation à la nouvelle série documentaire Coeur policier, qui lève le voile sur les coulisses d’interventions policières.

Au cours de sa carrière marquée par la lutte contre le trafic de stupéfiants et les fraudes majeures, elle a dû s'immerger dans des milieux d'une grande violence, notamment lors de missions périlleuses sur la rue Saint-Hubert.

Écoutez Lorraine Leblanc, agente double à la retraite du SPVM, discuter de son rôle dans la série «Coeur policier», mercredi, à L'Instinct Marie-Eve.

Elle raconte notamment une un événement troublant impliquant une jeune enfant dans le milieu du trafic de stupéfiants...