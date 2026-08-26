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Nouvelle série documentaire

«Coeur policier»: une ancienne agente double du SPVM se confie

par 98.5

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16:24

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 26 août 2026 11:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Coeur policier»: une ancienne agente double du SPVM se confie
La nouvelle série Coeur policier présentera les dessous du métier. / Adobe Stock - Krakenimages.com

L'ancienne agente double du Service de police de la Ville de Montréal, Lorraine Leblanc, se livre sur sa participation à la nouvelle série documentaire Coeur policier, qui lève le voile sur les coulisses d’interventions policières.

Au cours de sa carrière marquée par la lutte contre le trafic de stupéfiants et les fraudes majeures, elle a dû s'immerger dans des milieux d'une grande violence, notamment lors de missions périlleuses sur la rue Saint-Hubert.

Écoutez Lorraine Leblanc, agente double à la retraite du SPVM, discuter de son rôle dans la série «Coeur policier», mercredi, à L'Instinct Marie-Eve.

Elle raconte notamment une un événement troublant impliquant une jeune enfant dans le milieu du trafic de stupéfiants...

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