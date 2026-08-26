La campagne électorale est sur le point d’être déclenchée au Québec et les partis politiques n’ont pas encore complété leur équipe.

Selon les candidats confirmés en date du 26 août par le Directeur général des élections, c’est la CAQ qui arrive en tête avec 117 candidatures.

À l’inverse, Québec solidaire n’aurait que 23 noms confirmés.

Cela risque de mener à ce qu’on appelle des «candidats poteaux» dans certains comtés. Faut-il s’en inquiéter?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mercredi.