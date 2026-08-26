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Sur le point d’être déclenchée

Campagne électorale: des partis sans candidat dans plusieurs comtés

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 26 août 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Campagne électorale: des partis sans candidat dans plusieurs comtés
Stéphane Gendron / Cogeco Média

La campagne électorale est sur le point d’être déclenchée au Québec et les partis politiques n’ont pas encore complété leur équipe. 

Selon les candidats confirmés en date du 26 août par le Directeur général des élections, c’est la CAQ qui arrive en tête avec 117 candidatures. 

À l’inverse, Québec solidaire n’aurait que 23 noms confirmés. 

Cela risque de mener à ce qu’on appelle des «candidats poteaux» dans certains comtés. Faut-il s’en inquiéter?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mercredi. 

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