La décision du président américain

Dans le cadre de sa chronique politique, vendredi, Dimitri Soudas analyse les effets du décret présidentiel signé par Donald Trump pour rebaptiser le lac Ontario en «lac d’Amérique».

Selon lui, cette initiative américaine n'a aucune valeur sur le plan de la communauté internationale ni auprès des Canadiens.

Il estime qu'il s'agit avant tout d'une provocation politique qui, au lieu de diviser, contribue plutôt à renforcer l'unité canadienne face à l'administration Trump.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, faire le point vendredi à Lagacé le matin.

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