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La décision du président américain

Trump rebaptise le lac Ontario: «C'est la réaction d'un petit bébé»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2026 08:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Trump rebaptise le lac Ontario: «C'est la réaction d'un petit bébé»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique politique, vendredi, Dimitri Soudas analyse les effets du décret présidentiel signé par Donald Trump pour rebaptiser le lac Ontario en «lac d’Amérique».

Selon lui, cette initiative américaine n'a aucune valeur sur le plan de la communauté internationale ni auprès des Canadiens.

Il estime qu'il s'agit avant tout d'une provocation politique qui, au lieu de diviser, contribue plutôt à renforcer l'unité canadienne face à l'administration Trump.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, faire le point vendredi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Les accusations du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, envers Mark Carney concernant la défense du français;
  • La surprise de Washington face à la décision du Canada d'imposer des tarifs douaniers;
  • Les différences entre le mouvement souverainiste québécois et le mouvement séparatiste albertain.

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