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Chronique économique

Dette américaine astronomique de 40 000 milliards $: quels sont les impacts?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 17:43

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Dette américaine astronomique de 40 000 milliards $: quels sont les impacts?
À vos intérêts / Cogeco Média

La dette publique des États-Unis atteint un sommet astronomique de 40 000 milliards de dollars, représentant près de 125 % de leur PIB.

Quels sont les impacts d'une dette aussi énorme ?

Lors de sa chronique économique, Michèle Boisvert analyse l'effet domino de cette dette lourde et de la hausse des taux obligataires sur les prêts hypothécaires, la Bourse et les géants de la consommation, comme Walmart et Amazon.

Écoutez l'intégralité de ses explications, jeudi, au micro de Gino Chouinard à l'émission Le Québec maintenant.

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