La dette publique des États-Unis atteint un sommet astronomique de 40 000 milliards de dollars, représentant près de 125 % de leur PIB.

Quels sont les impacts d'une dette aussi énorme ?

Lors de sa chronique économique, Michèle Boisvert analyse l'effet domino de cette dette lourde et de la hausse des taux obligataires sur les prêts hypothécaires, la Bourse et les géants de la consommation, comme Walmart et Amazon.

Écoutez l'intégralité de ses explications, jeudi, au micro de Gino Chouinard à l'émission Le Québec maintenant.