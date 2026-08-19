Animateur, acteur, metteur en scène

André Robitaille vit encore au rythme des nouveaux projets, et loin de lui l’envie de quitter la scène. Tant mieux pour nous, parce qu'on aime ça, l’avoir à nos côtés.
Écoutez la grande entrevue de Gino Chouinard avec André Robitaille.
Les sujets discutés
- Officiellement, André Robitaille a 62 ans. Mais dans sa tête? Pas mal moins...;
- Une rencontre fort sympathique avec les joueurs des Canadiens de Montréal;
- Jouer est encore sa drogue principale, mais il en a une autre: le sport.
- Il joue au hockey toute l'année et il ne pourrait vivre sans ça;
- «Il y a des contrats que je refuse parce que c'est le soir de ma game»;
- Outre l'animation de l'émission Les enfants de la télé, il a maintenant un balado, Extras, où il interviewe des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires;
- Son équilibre entre les affaires et les arts;
- Son désir de jouer avec sa fille et son attachement à la famille.
Source: André Robitaille et Gino Chouinard/Cogeco média.