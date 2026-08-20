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L'éditorial de Nathalie Normandeau

Candidatures confirmées et slogans: «On est sur la ligne de départ»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 16:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Candidatures confirmées et slogans: «On est sur la ligne de départ»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité politique, l'animatrice Nathalie Normandeau aborde la préparation des différents partis politiques à l'approche du déclenchement imminent de la campagne électorale québécoise.

Alors que la campagne pourrait être officiellement lancée le 27 août, les formations politiques peaufinent leurs derniers préparatifs, finalisent la confirmation de leurs candidatures et dévoilent leurs slogans respectifs.

Écoutez l'animatrice, Nathalie Normandeau, à ce sujet, jeudi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

  • Les négociations commerciales ardues entre le Canada et les États-Unis concernant les tarifs douaniers sur le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium;
  • La réaction de la première ministre Christine Fréchette et ses exigences envers le gouvernement fédéral avant le déclenchement des élections.

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