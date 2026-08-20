L'éditorial de Nathalie Normandeau

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité politique, l'animatrice Nathalie Normandeau aborde la préparation des différents partis politiques à l'approche du déclenchement imminent de la campagne électorale québécoise.

Alors que la campagne pourrait être officiellement lancée le 27 août, les formations politiques peaufinent leurs derniers préparatifs, finalisent la confirmation de leurs candidatures et dévoilent leurs slogans respectifs.

Écoutez l'animatrice, Nathalie Normandeau, à ce sujet, jeudi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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