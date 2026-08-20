Robots conversationnels

Il y a désormais un ChatGPT pour adolescents ciblant les 13 à 17 ans.

Qu'est-ce que ce produit d'OpenAI veut dire pour les jeunes et pour les parents?

Écoutez à ce sujet Ravy Por, spécialiste de l'Intelligence artificielle chez Deloitte, au micro de Gino Chouinard.

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