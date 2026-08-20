Robots conversationnels

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Un ChatGPT pour adolescents voit le jour

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 17:03

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Un ChatGPT pour adolescents voit le jour
Gino Chouinard / Cogeco Média

Il y a désormais un ChatGPT pour adolescents ciblant les 13 à 17 ans.

Qu'est-ce que ce produit d'OpenAI veut dire pour les jeunes et pour les parents?

Écoutez à ce sujet Ravy Por, spécialiste de l'Intelligence artificielle chez Deloitte, au micro de Gino Chouinard.

Les sujets discutés

  • On discute du lancement de ChatGPT for teens (pour adolescents), destiné aux adolescents de 13 à 17 ans;
  • Ce produit d’OpenAI intègre des garde-fous, des restrictions parentales et des alertes sur des sujets sensibles (automutilation, suicide, troubles alimentaires);
  • Des notifications aux parents sont prévues en moins d’une heure;
  • OpenAI répond à des risques identifiés lors du G7 et à des poursuites liées à des incidents tragiques impliquant des mineurs, tandis que Claude, d’Anthropic, interdit l’usage aux moins de 18 ans.

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