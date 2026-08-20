Robots conversationnels

Il y a désormais un ChatGPT pour adolescents ciblant les 13 à 17 ans.
Qu'est-ce que ce produit d'OpenAI veut dire pour les jeunes et pour les parents?
Écoutez à ce sujet Ravy Por, spécialiste de l'Intelligence artificielle chez Deloitte, au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- On discute du lancement de ChatGPT for teens (pour adolescents), destiné aux adolescents de 13 à 17 ans;
- Ce produit d’OpenAI intègre des garde-fous, des restrictions parentales et des alertes sur des sujets sensibles (automutilation, suicide, troubles alimentaires);
- Des notifications aux parents sont prévues en moins d’une heure;
- OpenAI répond à des risques identifiés lors du G7 et à des poursuites liées à des incidents tragiques impliquant des mineurs, tandis que Claude, d’Anthropic, interdit l’usage aux moins de 18 ans.