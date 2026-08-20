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Harry et Meghan retournent en Angleterre

«Le rêve hollywoodien de Meghan et Harry s'est transformé en cauchemar»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 16:43

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

«Le rêve hollywoodien de Meghan et Harry s'est transformé en cauchemar»
Le prince Harry et Meghan Markle. / AP/Jonathan Brady

Après six ans en Californie, le prince Harry et Meghan Markle vont retourner au Royaume-Uni.

Comment expliquer ce retournement de situation?

Écoutez le correspondant Henry Arnaud commenter cette situation en compagnie de Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.

Les sujets discutés

  • Pourquoi le prince Harry et Meghan retournent-ils au Royaume-Uni après six ans aux États-Unis?;
  • Selon Henry Arnaud, le couple est le principal artisan de son malheur et est d'ordre financier;
  • Leur retour n’implique pas une réintégration officielle dans la famille royale, malgré un rapprochement avec le roi Charles;
  • Les relations entre Harry et son frère William restent tendues;
  • Meghan pourrait relancer sa carrière d’actrice;
  • Leur résidence californienne serait conservée comme secondaire;
  • La réaction des médias britanniques reste incertaine.

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