Harry et Meghan retournent en Angleterre

Après six ans en Californie, le prince Harry et Meghan Markle vont retourner au Royaume-Uni.
Comment expliquer ce retournement de situation?
Écoutez le correspondant Henry Arnaud commenter cette situation en compagnie de Catherine Beauchamp et Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Pourquoi le prince Harry et Meghan retournent-ils au Royaume-Uni après six ans aux États-Unis?;
- Selon Henry Arnaud, le couple est le principal artisan de son malheur et est d'ordre financier;
- Leur retour n’implique pas une réintégration officielle dans la famille royale, malgré un rapprochement avec le roi Charles;
- Les relations entre Harry et son frère William restent tendues;
- Meghan pourrait relancer sa carrière d’actrice;
- Leur résidence californienne serait conservée comme secondaire;
- La réaction des médias britanniques reste incertaine.