Crise du logement

Selon les prévisions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une augmentation du nombre de logements locatifs disponibles est anticipée d'ici 2028 dans la grande région de Montréal ainsi que dans plusieurs autres centres urbains du Québec.

Cette hausse de l'offre, combinée à un ralentissement démographique, devrait contribuer à stabiliser le marché locatif et à freiner la forte hausse des loyers observée ces dernières années.

Écoutez Francis Cortellino, économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), faire le point mardi après-midi à l'émission La commission.

Même si la situation s'améliore progressivement, l'accès à des logements abordables demeure un défi majeur pour de nombreux ménages.

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