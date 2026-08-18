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Crise du logement

Plus de logements abordables à louer d'ici 2028

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 18 août 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Plus de logements abordables à louer d'ici 2028
Selon les prévisions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une augmentation du nombre de logements locatifs disponibles est anticipée d'ici 2028 dans la grande région de Montréal ainsi que dans plusieurs autres centres urbains du Québec. / Richard Villalon / Adobe Stock

Selon les prévisions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une augmentation du nombre de logements locatifs disponibles est anticipée d'ici 2028 dans la grande région de Montréal ainsi que dans plusieurs autres centres urbains du Québec.

Cette hausse de l'offre, combinée à un ralentissement démographique, devrait contribuer à stabiliser le marché locatif et à freiner la forte hausse des loyers observée ces dernières années.

Écoutez Francis Cortellino, économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), faire le point mardi après-midi à l'émission La commission.

Même si la situation s'améliore progressivement, l'accès à des logements abordables demeure un défi majeur pour de nombreux ménages.

Autres sujets abordés

  • L'impact du ralentissement de l'immigration sur la demande locative dans la région de Montréal
  • L'effet des constructions de logements haut de gamme sur l'ensemble du marché
  • La tendance des ménages à quitter les grands centres urbains vers les banlieues et les régions périphériques

«Moi, j'ai accompagné quelqu'un pour tenter de lui trouver un logement. On n'a rien vu en bas de 1 000 $. Quand c'était 1 000 $, c'était lamentable, un taudis.»

Luc Ferrandez

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