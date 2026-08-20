Chronique culturelle

Déterminer le tube incontournable de la saison estivale s'avère souvent un exercice complexe, mais l'Allemagne a tranché sans hésitation.

L'organisme GfK Entertainment a officiellement couronné le titre Dai Dai, de Shakira et Burna Boy, comme la chanson de l'été 2026.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp présenter les critères qui ont permis de désigner cette chanson.

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