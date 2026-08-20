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Chronique culturelle

Dai Dai, désignée chanson de l'été par l'Allemagne

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 16:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Dai Dai, désignée chanson de l'été par l'Allemagne
Burna Boy et Shakira lors de la cérémonie de la Coupe du monde de soccer. / AP/Julio Cortez

Déterminer le tube incontournable de la saison estivale s'avère souvent un exercice complexe, mais l'Allemagne a tranché sans hésitation. 

L'organisme GfK Entertainment a officiellement couronné le titre Dai Dai, de Shakira et Burna Boy, comme la chanson de l'été 2026. 

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp présenter les critères qui ont permis de désigner cette chanson.

Autres sujets: 

  • Nouvelle chanson pour Claudia Bouvette;
  • Le lancement de la carrière K-pop de Park Geonroung, l'ancien enfant vedette de la vidéo Baby Shark, sous le nom d'artiste Baby Shark Boy avec son titre Wave;
  • L'engouement massif des fans de K-pop à Toronto à l'occasion de la venue du groupe phénomène BTS.

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