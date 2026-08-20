La dette américaine a plus que doublé en dix ans. Et ce n'est pas pour s'améliorer sous peu.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet en compagnie de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Valérie Beaudoin et Michel discutent de l’explosion de la dette américaine, qui a doublé depuis 2016;
- Les politiques de Donald Trump, notamment les dépenses militaires en Iran (plus de 30 milliards de dollars) ont fait mal;
- Au Texas, la course au poste de sénateur oppose Ken Paxton, républicain controversé impliqué dans des scandales, à un démocrate religieux et centriste, James Talarico;
- Écoutez l'histoire d'un crayon controversé.