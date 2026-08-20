L'équipe canadienne féminine a remporté le Championnat du monde de flag football à Düsseldorf, le 16 août.
Écoutez l'entrevue avec Sabrina Gervais, championne du monde de flag football et capitaine de la défensive de l’équipe canadienne, avec Gino Chouinard et Jérémie Rainville.
Les suejts discutés
- L'équipe canadienne féminine, composée de 11 Québécoises sur 12, a remporté la médaille d’or au Championnat du monde;
- La formation est donc qualifiée pour les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028;
- «Ce n'est pas nouveau que le Québec est la puissance canadienne de flag football»;
- Sabrina Gervais admet que l'équipe nationale canadienne n'a pas autant de visibilité que d'autres pays: «C'est comme si on n'existait pas»;
- Aller aux Jeux olympiques, un rêve pour Sabrina Gervais et son père (baseball), qui aurait aimé y aller dans sa jeunesse;
- Ostéopathe et kinésiologue, Sabrina Gervais explique les règles du flag football, un sport sans contact.