 Aller au contenu
Sabrina Gervais, championne du monde

«Le Québec est la puissance canadienne de flag football»;

par 98.5 Sports

0:00
11:00

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 18:24

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Le Québec est la puissance canadienne de flag football»;
L'équipe canadienne féminine de flag football, championne du monde. Sabrina Gervais porte le numéro 12. / AP/Martin Meissner

L'équipe canadienne féminine a remporté le Championnat du monde de flag football à Düsseldorf, le 16 août.

Écoutez l'entrevue avec Sabrina Gervais, championne du monde de flag football et capitaine de la défensive de l’équipe canadienne, avec Gino Chouinard et Jérémie Rainville.

Les suejts discutés

  • L'équipe canadienne féminine, composée de 11 Québécoises sur 12, a remporté la médaille d’or au Championnat du monde;
  • La formation est donc qualifiée pour les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028;
  • «Ce n'est pas nouveau que le Québec est la puissance canadienne de flag football»;
  • Sabrina Gervais admet que l'équipe nationale canadienne n'a pas autant de visibilité que d'autres pays: «C'est comme si on n'existait pas»;
  • Aller aux Jeux olympiques, un rêve pour Sabrina Gervais et son père (baseball), qui aurait aimé y aller dans sa jeunesse;
  • Ostéopathe et kinésiologue, Sabrina Gervais explique les règles du flag football, un sport sans contact.

Vous aimerez aussi

Les Alouettes reçoivent Le Rouge et Noir: «Un piège immense»
Le Québec maintenant
Les Alouettes reçoivent Le Rouge et Noir: «Un piège immense»
0:00
4:50
CF Montréal: Noah Streit tranche, Alexis Sánchez fait ses débuts
Lagacé le matin
CF Montréal: Noah Streit tranche, Alexis Sánchez fait ses débuts
0:00
5:23
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'ingérence russe dans l'élection à venir en Alberta
Rattrapage
Référendum en octobre
L'ingérence russe dans l'élection à venir en Alberta
Dette américaine astronomique de 40 000 milliards $: quels sont les impacts?
Rattrapage
Chronique économique
Dette américaine astronomique de 40 000 milliards $: quels sont les impacts?
«Des chiffres qui donnent le vertige» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
La dette américaine a plus que doublé en dix ans
«Des chiffres qui donnent le vertige» -Valérie Beaudoin
Un ChatGPT pour adolescents voit le jour
Rattrapage
Robots conversationnels
Un ChatGPT pour adolescents voit le jour
Dai Dai, désignée chanson de l'été par l'Allemagne
Rattrapage
Chronique culturelle
Dai Dai, désignée chanson de l'été par l'Allemagne
«Le rêve hollywoodien de Meghan et Harry s'est transformé en cauchemar»
Rattrapage
Harry et Meghan retournent en Angleterre
«Le rêve hollywoodien de Meghan et Harry s'est transformé en cauchemar»
Candidatures confirmées et slogans: «On est sur la ligne de départ»
Rattrapage
L'éditorial de Nathalie Normandeau
Candidatures confirmées et slogans: «On est sur la ligne de départ»
Casque à vélo: Zohran Mamdani devient viral avec une vidéo autodérisoire
Rattrapage
Réseaux sociaux et culture pop
Casque à vélo: Zohran Mamdani devient viral avec une vidéo autodérisoire
Les Alouettes reçoivent Le Rouge et Noir: «Un piège immense»
Rattrapage
Actualité sportive
Les Alouettes reçoivent Le Rouge et Noir: «Un piège immense»
Comment intervenir auprès des hommes pour empêcher de futurs féminicides?
Rattrapage
13 depuis le début de l'année au Québec
Comment intervenir auprès des hommes pour empêcher de futurs féminicides?
Charlotte Cardin contrainte d'annuler plusieurs spectacles en Europe
Rattrapage
Blessure aux cordes vocales
Charlotte Cardin contrainte d'annuler plusieurs spectacles en Europe
Commerce interprovincial: «Ça a avancé, mais tranquillement»
Rattrapage
Réalité qui freine l'économie du pays
Commerce interprovincial: «Ça a avancé, mais tranquillement»
«J'ai fait ma job en écoutant les autres, tout le temps» -André Robitaille
Rattrapage
Animateur, acteur, metteur en scène
«J'ai fait ma job en écoutant les autres, tout le temps» -André Robitaille
Politique et Occupation double: l'initiative originale d'Étienne Grandmont
Rattrapage
Réseaux sociaux et culture pop
Politique et Occupation double: l'initiative originale d'Étienne Grandmont