L'équipe canadienne féminine a remporté le Championnat du monde de flag football à Düsseldorf, le 16 août.

Écoutez l'entrevue avec Sabrina Gervais, championne du monde de flag football et capitaine de la défensive de l’équipe canadienne, avec Gino Chouinard et Jérémie Rainville.

Les suejts discutés