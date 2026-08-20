Référendum en octobre

À quoi ressemblerait une tentative d'influence étrangère pendant une éventuelle consultation au Québec ou au Canada? La question se pose au moment où l'Alberta va tenir un référendum, le 19 octobre.

Les chercheurs du Centre de recherche de l'Université de Regina ont pu chiffrer les tentatives d'influence russe.

Écoutez à ce sujet Jean-Christophe Boucher, professeur agrégé au département des sciences politiques à l'Université de Calgary, avec Gino Chouinard.

Les opérations d’influence, souvent liées au renseignement militaire russe, visent à amplifier les tensions sociales et la désinformation via les réseaux sociaux, utilisant parfois l’intelligence artificielle.

Ce phénomène, déjà observé lors du Brexit (au Royaume-Uni) et du Convoi de la liberté, pourrait également toucher le Québec lors d’un futur référendum, menaçant l’unité et la stabilité démocratique canadienne.