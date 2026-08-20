Blessure aux cordes vocales

La chanteuse québécoise Charlotte Cardin doit mettre sa tournée estivale en pause.

En raison d'une blessure persistante aux cordes vocales qui ne s'améliore pas, l'artiste a annoncé l'annulation de ses quatre prochains concerts prévus en France.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Sur la recommandation stricte de ses médecins, l'interprète doit observer un repos vocal complet pour permettre à sa voix de guérir avant de pouvoir remonter sur scène. Ce pépin de santé n'est pas nouveau : la chanteuse avait déjà dû annuler plusieurs dates européennes au début du mois d'août pour les mêmes motifs.

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