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Blessure aux cordes vocales

Charlotte Cardin contrainte d'annuler plusieurs spectacles en Europe

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 15:45

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Charlotte Cardin contrainte d'annuler plusieurs spectacles en Europe
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La chanteuse québécoise Charlotte Cardin doit mettre sa tournée estivale en pause.

En raison d'une blessure persistante aux cordes vocales qui ne s'améliore pas, l'artiste a annoncé l'annulation de ses quatre prochains concerts prévus en France.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Sur la recommandation stricte de ses médecins, l'interprète doit observer un repos vocal complet pour permettre à sa voix de guérir avant de pouvoir remonter sur scène. Ce pépin de santé n'est pas nouveau : la chanteuse avait déjà dû annuler plusieurs dates européennes au début du mois d'août pour les mêmes motifs.

Autres sujets abordés;

  • La recréation controversée de la voix et de l'image de Billy Joel à 22 ans par l'intelligence artificielle sans son accord;
  • Le retour annoncé du prince Harry et de Meghan Markle au Royaume-Uni avec leurs enfants.

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