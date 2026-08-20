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Réalité qui freine l'économie du pays

Commerce interprovincial: «Ça a avancé, mais tranquillement»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2026 15:38

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Commerce interprovincial: «Ça a avancé, mais tranquillement»
Gino Chouinard / Cogeco Média

Les obstacles au commerce entre les provinces canadiennes continuent de freiner l'économie du pays, en dépit des engagements répétés des gouvernements pour créer un grand marché intérieur.

Comment expliquer la persistance de ces barrières internes ?

Écoutez Luc Ouellet, le stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, faire le point, jeudi, au micro de Gino Chouinard.

«Ça a avancé, mais tranquillement. Le fédéral a fait un premier pas en abolissant à peu près la moitié des 39 règlements qui existaient. Mais il faut comprendre c'est complexe chaque fois qu'une province et discute avec une autre.»

Luc Ouellet

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