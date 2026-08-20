Réalité qui freine l'économie du pays

Les obstacles au commerce entre les provinces canadiennes continuent de freiner l'économie du pays, en dépit des engagements répétés des gouvernements pour créer un grand marché intérieur.

Comment expliquer la persistance de ces barrières internes ?

Écoutez Luc Ouellet, le stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, faire le point, jeudi, au micro de Gino Chouinard.