Réseaux sociaux et culture pop

Peut-on mêler la politique et Occupation double? C'est un peu l’initiative d’Étienne Grandmont, député de Québec solidaire dans Taschereau, qui s’inspire des portraits de candidats d’Occupation Double.
Écoutez Philippe Lacroix commenter l'initiative au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Grandmont s'est inspiré d'une suggestion d’Alice Morel-Michaud, pour se présenter sur les réseaux sociaux;
- Le député aborde ses priorités comme le transport collectif et les inégalités sociales;
- La créativité de cette approche est saluée.