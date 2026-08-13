Les villes veulent plus d'argent

Alors que la campagne électorale approche à grands pas, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) interpelle les partis politiques et fait de la rénovation des infrastructures sa priorité absolue.

Selon l'UMQ, il faudrait investir massivement environ 50 milliards de dollars à travers la province.

La vétusté des réseaux d'eau et des stations de pompage empêche même le développement de nouveaux logements dans plusieurs régions.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, faire le point jeudi matin.