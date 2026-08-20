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Une tragédie évitable relance le débat

Récidiviste d'excès de vitesse: «On ne peut rien faire pour enlever leur permis»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 20 août 2026 11:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Récidiviste d'excès de vitesse: «On ne peut rien faire pour enlever leur permis»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un accident mortel survenu à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix a coûté la vie à trois jeunes, dont le conducteur de 18 ans. Bien que ce dernier accumulait les infractions pour excès de vitesse et attendait une audience devant mener à la suspension de son permis, il avait légalement le droit de se trouver au volant.

Ce drame soulève de sérieuses questions sur les délais administratifs de la SAAQ et la gestion des récidivistes de la route.

Écoutez l'avocate criminaliste, Me Vicky Powell, à ce sujet, jeudi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.

Alors que le Code de la sécurité routière prévoit des suspensions administratives immédiates pour les grands excès de vitesse ou le cellulaire au volant, la contestation d'une contravention permet souvent aux chauffards de conserver leur permis pendant plusieurs mois en attendant leur procès.

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