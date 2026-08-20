L’animatrice Marie-Eve Tremblay annonce en primeur que le balado Sugar Baby, pire idée de ma vie, qu'elle a animé il y a 5 ans, sera adapté au cinéma prochainement.

Cette enquête qui retrace l’expérience de Clémentine, qui a décidé de s'inscrire sur un site de rencontre et de devenir une «sugar baby», avait rejoint beaucoup d’auditeurs.

Le film sera intitulé L’amour au temps des satellites et c’est la comédienne Rosalie Pépin qui a été choisie pour incarner le rôle de Clémentine.

Écoutez la réalisatrice du film Sophie Deraspe ainsi que la comédienne Rosalie Pépin présenter le projet, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.