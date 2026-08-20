Les employées d’un bar laitier critiquées en ligne

Un bar laitier de Rouyn-Noranda est victime de critiques sur les réseaux sociaux après avoir publié une photo de ses employés, à très large majorité féminine.

En plus d’accuser les directeurs de l’établissement de discrimination, l’apparence des jeunes femmes en question est aussi source de débat.

Écoutez l’analyse de l’ancien maire d'Huntingdon, Stéphane Gendron, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il regrette que de jeunes femmes se retrouvent critiquées sur leur physique et il s’est entretenu avec le propriétaire de l’entreprise à ce sujet.