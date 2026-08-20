Groupe de jeunes impliqués

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a suspendu les accusations formulées à l’encontre d’un groupe de jeunes de Longueuil dans la foulée de la mort de Nooran Rezayi, tué lors d’une opération policière.

Ils avaient notamment été accusés de possession d'armes et de port de cagoule dans un dessein dangereux.

Les accusations pourraient reprendre, mais ce cas de figure reste exceptionnel.

Écoutez le chroniqueur en actualités judiciaires Carl Marchand faire le point sur les derniers bouleversements de cette affaire, jeudi, à Lagacé le matin.