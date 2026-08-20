Une récente étude de l'Institut économique de Montréal (IEDM) révèle que le temps d'attente médian aux urgences a diminué de... 11 minutes l'an dernier.

Les délais demeurent toutefois excessivement longs pour de nombreux patients.

Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, réagir jeudi à Lagacé le matin.

Pour les cas moins prioritaires, comme un membre fracturé, l'attente peut fréquemment dépasser les 12 à 22 heures en raison du manque de personnel et de ressources.

Le Dr Boucher souligne l'absence de cliniques de soins urgents de proximité au Québec pour désengorger les salles d'attente hospitalières.