Film de Denis Villeneuve

La folie entourant le troisième volet de la saga Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve a causé toute une commotion.

Bien que la sortie officielle du long-métrage ne soit prévue que le 18 décembre 2026, la mise en vente de billets pour des séances spécialisées a provoqué un véritable raz-de-marée sur le site Web de Cineplex.

En effet, la mise en disponibilité de billets pour les représentations en format IMAX 70 mm a fait planter la plateforme de vente en ligne en raison d'un afflux massif de cinéphiles.

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur cette vente de billets chaotique, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.