Le moins pire «deal» pour le Canada?

Alors que la menace de tarifs douaniers de 50 % pesait sur les exportations canadiennes, un répit de 72 heures a été accordé par Donald Trump mardi soir afin de permettre aux négociateurs de finaliser un cadre d'entente.

Bien que les détails restent vagues, la relance du pipeline Keystone serait au coeur des négociations actuelles, un sujet qui avait pourtant fait l'objet de vifs débats pendant plusieurs années.

Écoutez l'ex-premier ministre du Québec et membre du conseil sur les relations canado-américaines, Jean Charest, faire le point mercredi à Lagacé le matin.

L'ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canadiennes-américaines souligne qu'il faut éviter de faire monter inutilement les attentes en raison de la grande imprévisibilité du président américain.

Il rappelle que le Canada se maintient dans une posture défensive face au protectionnisme américain et insiste sur la nécessité de refuser un accord qui imposerait des tarifs permanents trop lourds pour nos secteurs clés.