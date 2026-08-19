Les Canadiens de Montréal rendront hommage à Carey Price, le 10 novembre prochain, en ajoutant son nom à l'anneau d'honneur du Centre Bell. Cette annonce relance le débat entourant à savoir si le gardien étoile mérite l'honneur ultime de voir son chandail retiré.

Selon l'ancien directeur général du Tricolore, Serge Savard, ce n'est qu'une question de temps avant que le numéro 31 se retrouve dans les hauteurs du Centre Bell.

Pour l'ancien défenseur de la Sainte-Flanelle, le fait qu'il n'ait pas remporté de coupe Stanley ne représente pas un obstacle, mentionnant que des légendes telles que Marcel Dionne font partie du Temple de la renommée sans avoir soulevé le trophée.

Toutefois, il affirme que d'autres mériteraient cet honneur avant le cerbère, notamment Jacques Lemaire.

Écoutez l'ancien directeur général du CH, Serge Savard, se prononcer sur le sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.