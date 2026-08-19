Campement Notre-Dame

Vivre à proximité d'un important campement de personnes en situation d'itinérance est loin d'être de tout repos pour les habitants d'Hochelaga-Maisonneuve.

Entre cris, batailles quotidiennes, consommation et cas de personnes armées de couteaux, le quotidien des voisins est lourdement perturbé.

Écoutez Julie Bouchard faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Résidente du quartier depuis toujours, Julie Bouchard avoue pour la première fois songer à déménager, déplorant que les ressources pour personnes itinérantes soient disproportionnellement concentrées dans son secteur.