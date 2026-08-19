Arrivée très attendue

Le nouveau joueur désigné du CF Montréal, Alexis Sanchez, devrait faire ses débuts officiels avec le bleu blanc noir, mercredi soir, alors que l'équipe affronte le Crew de Columbus.

N'ayant pas joué depuis le mois de mai, alors qu'il évoluait avec le club de Séville en Espagne, il devrait obtenir seulement quelques minutes de jeu en deuxième moitié de la rencontre.

Le joueur chilien devrait voir plus d'action, samedi, alors que le onze montréalais affrontera le LA Galaxy au Stade Saputo.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le survol de l'actualité sportive, mercredi, au micro de Partick Lagacé.