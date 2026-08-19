Les négociations Canada-États-Unis avancent

Une entente commerciale concernant de nouveaux droits de douane, toujours non officialisée, semble se dessiner entre le Canada et les États-Unis.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point sur le sujet, mercredi, au micro de l’animateur Gino Chouinard.
«Donald Trump a dit: “Nous avons une entente.” Mark Carney a dit: “On a beaucoup progressé, mais il reste encore des choses à attacher.” Pourquoi Trump dit ça? Il en a besoin. Les gens aux États-Unis se plaignent de la hausse du coût de la vie. Et aussi, le marché obligataire, c’est compliqué, mais c’est souvent ce qui le fait plier quand les taux montent beaucoup.»