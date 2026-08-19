Chronique culturelle

Universal Music Group et Apple Corps ont conclu un accord mondial historique pour la gestion des droits de marque et des produits dérivés des Beatles, ce qui pave la voie à des projets d'envergure.

Parmi les projets phares annoncés figure l'ouverture en 2027 de The Beatles at 3 Savile Row, une expérience immersive à l'adresse mythique des studios d'Apple Corp à Londres.

Cette initiative précédera la sortie, prévue en 2028, de quatre films biographiques consacrés aux membres du groupe, tous réalisés par Sam Mendes et intégrant leur catalogue musical original.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp faire le point, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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