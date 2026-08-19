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Chronique culturelle

The Beatles: entente majeure entre Universal et Apple Corps

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 août 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
The Beatles: entente majeure entre Universal et Apple Corps
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Universal Music Group et Apple Corps ont conclu un accord mondial historique pour la gestion des droits de marque et des produits dérivés des Beatles, ce qui pave la voie à des projets d'envergure.

Parmi les projets phares annoncés figure l'ouverture en 2027 de The Beatles at 3 Savile Row, une expérience immersive à l'adresse mythique des studios d'Apple Corp à Londres.

Cette initiative précédera la sortie, prévue en 2028, de quatre films biographiques consacrés aux membres du groupe, tous réalisés par Sam Mendes et intégrant leur catalogue musical original.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp faire le point, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

Autres sujets abordés: 

  • La réactivation du compte Instagram de Robin Williams par ses enfants pour protéger son image face à l'intelligence artificielle;
  • Le dépôt d'une nouvelle plainte visante le chanteur français Patrick Bruel pour tentative de viol.

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