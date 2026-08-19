On discute de la potentielle entente quant aux droits de douane entre le Canada et les États-Unis, mais d'un point de vue américain.
Écoutez Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine et membre du comité consultatif sur les relations économiques Canada-États-Unis, au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Peu de réactions sur l'entente potentielle entre le Canada et les États-Unis au sud de notre frontière;
- On évoque les différents aspects de l'entente;
- Le projet Keystone XL, ressuscité par Trump après son abandon par Joe Biden, soulève des incertitudes pour les investisseurs;
- John Off, sénateur démocrate de Géorgie, critique Trump et mentionne une certaine... Natalie, adjointe de Trump, provoquant une hausse de 5 000 % des recherches sur elle et alimentant des rumeurs médiatiques.