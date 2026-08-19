Une vidéo virale partagée sur Reddit montre deux individus circulant en trottinette électrique à haute vitesse sur la route 125 (boulevard Pie-IX).

La scène, qui s'est déroulée dans un secteur à trois voies où la limite est de 80 km/h, suscite de vives réactions quant à l'imprudence de ces usagers et à la sécurité routière.

Bien que les appareils soient permis sur les voies publiques de 50 km/h ou moins, les conduire sur ce type d'artère demeure strictement interdit.

Écoutez le chroniqueur web, Philippe Lacroix, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.