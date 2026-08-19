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Allègement de la tâche comme priorité

Sondage FAE: 16 % des enseignants songent à quitter la profession

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 août 2026 15:27

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Sondage FAE: 16 % des enseignants songent à quitter la profession
Face aux conditions de travail assez difficiles, de nombreux enseignants songent à quitter la profession. / gpointstudio / Adobe Stock

Face aux conditions de travail assez difficiles, de nombreux enseignants songent à quitter la profession.

C'est ce que dévoilent en partie les résultats d'une consultation de la FAE (Fédération autonome de l’enseignement), auprès de ses membres, alors que 16 % d'entre eux ont confirmé qu'ils envisageaient cette possibilité.

Pour 90 % des répondants, l'allègement de la tâche représente le facteur le plus important dans leur décision.

Écoutez Annie-Christine Tardif, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE, faire le point mercredi au micro de Gino Chouinard.

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