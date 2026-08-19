Allègement de la tâche comme priorité

Face aux conditions de travail assez difficiles, de nombreux enseignants songent à quitter la profession.

C'est ce que dévoilent en partie les résultats d'une consultation de la FAE (Fédération autonome de l’enseignement), auprès de ses membres, alors que 16 % d'entre eux ont confirmé qu'ils envisageaient cette possibilité.

Pour 90 % des répondants, l'allègement de la tâche représente le facteur le plus important dans leur décision.

Écoutez Annie-Christine Tardif, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE, faire le point mercredi au micro de Gino Chouinard.