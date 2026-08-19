Blocage des nouvelles Canadiennes sur Meta

Trois ans après l’adoption de la loi C-18, le blocage des nouvelles canadiennes sur Facebook et Instagram persiste, laissant un vide informationnel comblé par la désinformation.
Écoutez la chroniqueuse Alexane Drolet, qui se trouve derrière Alexplique, faire le point mercredi, au micro de Gino Chouinard.
«Je pense que c'est tellement important d'en parler parce que les réseaux sociaux dépassent, pour la première fois en 2026, la télévision, les sites web, et les journaux. C'est quand même quelque chose de se dire qu'on est le seul pays au monde où ça stagne.»