Panne importante sur le REM

L'importante panne survenue mercredi matin en pleine heure de pointe sur le Réseau express métropolitain (REM) découle d'une intervention nocturne sur le système de signalisation, a révélé l'opérateur du réseau lors d'un point de presse le même jour.

La situation, qui a paralysé les déplacements des usagers, tout comme l'absence de communication efficace et de solutions de rechange, ravive la frustration des usagers et effrite leur confiance envers le REM.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville faire le point, mercredi, à l'émission de Gino Chouinard.