Une nouvelle encourageante secoue le monde de l'oncologie. Une étude clinique de phase 3 menée par les laboratoires Moderna et Merck révèle des résultats très positifs pour un vaccin personnalisé à ARN messager ciblant le mélanome.

Combinée à l'immunothérapie classique, cette thérapie réduirait de manière statistiquement significative le risque de récidive et de métastases chez les patients opérés d'un cancer de la peau à haut risque.

Écoutez l'hémato-oncologue au CHUM et Directrice médicale à l’Unité d’Innovations Thérapeutiques, au centre de Recherche du CHUM, Dre Rahima Jamal, à ce sujet, mercredi lors de l'émission Le Québec maintenant.