Surréglementation en construction

La hausse des coûts de construction et la crise du logement au Québec ne sont pas uniquement attribuables à la main-d'œuvre et aux matériaux.

Selon une récente étude de l'Institut de développement urbain du Québec (IDU), l'accumulation des normes et des exigences réglementaires impose un fardeau financier majeur qui se répercute directement sur les locataires et les propriétaires.

Écoutez la présidente de l'Institut de développement urbain du Québec (IDU), Isabelle Melançon, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission La commission.