Bilan de la campagne électorale

Alors que la campagne électorale touche à sa fin, la chroniqueuse Myriam Ségal profite de son micro pour brosser le portrait de celle-ci.

Elle souligne notamment avoir globalement apprécié le ton de la campagne et l'approche des cinq chefs, qui avaient à son avis tous leurs forces et leurs faiblesses. Elle estime toutefois que le mode de scrutin actuel ne permettra pas de représenter convenablement le choix des Québécois à l'Assemblée nationale.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.