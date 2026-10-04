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Bilan de la campagne électorale

«Il est urgent qu'on ramène une notion proportionnelle dans le vote»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 4 octobre 2026 08:26

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Myriam Ségal
Myriam Ségal
«Il est urgent qu'on ramène une notion proportionnelle dans le vote»
Alors que la campagne électorale touche à sa fin, la chroniqueuse Myriam Ségal profite de son micro pour brosser le portrait de celle-ci. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Alors que la campagne électorale touche à sa fin, la chroniqueuse Myriam Ségal profite de son micro pour brosser le portrait de celle-ci.

Elle souligne notamment avoir globalement apprécié le ton de la campagne et l'approche des cinq chefs, qui avaient à son avis tous leurs forces et leurs faiblesses. Elle estime toutefois que le mode de scrutin actuel ne permettra pas de représenter convenablement le choix des Québécois à l'Assemblée nationale.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Si le fait que la CAQ disparaît de la carte se confirme, et que 14 % des électeurs le choisissent, ces 14 % d'électeurs n'auraient aucun représentant. Ce qui est dangereux, c'est que ça fomente de la colère. Il est absolument urgent qu'on ramène une notion proportionnelle dans le vote. On a quelque chose de cassé dans notre système, si un parti peut régner en roi et maître avec 30 % des votes.»

Myriam Segal

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