Bilan de la campagne électorale

Alors que la campagne électorale touche à sa fin, la chroniqueuse Myriam Ségal profite de son micro pour brosser le portrait de celle-ci.
Elle souligne notamment avoir globalement apprécié le ton de la campagne et l'approche des cinq chefs, qui avaient à son avis tous leurs forces et leurs faiblesses. Elle estime toutefois que le mode de scrutin actuel ne permettra pas de représenter convenablement le choix des Québécois à l'Assemblée nationale.
Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Si le fait que la CAQ disparaît de la carte se confirme, et que 14 % des électeurs le choisissent, ces 14 % d'électeurs n'auraient aucun représentant. Ce qui est dangereux, c'est que ça fomente de la colère. Il est absolument urgent qu'on ramène une notion proportionnelle dans le vote. On a quelque chose de cassé dans notre système, si un parti peut régner en roi et maître avec 30 % des votes.»