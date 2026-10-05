Témoignage d’un cardiologue

Face à la lourdeur administrative et à la désorganisation du réseau de la santé au Québec, le cardiologue au CHUM Gilles Goulet déplore que les besoins réels des patients soient relégués au second plan au profit d'une structure trop éloignée de la réalité du terrain...

De passage en studio, le médecin dénonce notamment la culture de l'absentéisme qui nuit directement à la tenue des chirurgies et des soins aux patients.

Écoutez le cardiologue au CHUM, Dr Gilles Goulet, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.