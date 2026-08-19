Débat entre Luc et Nathalie

S'il est élu aux prochaines élections, le Parti québécois promet d'abolir la structure de Santé Québec, créée il y a moins de deux ans par le gouvernement de François Legault.

Le nombre de fonctionnaires a grimpé de 70 %, entraînant un surcoût annuel de 40 millions de dollars.

Si Nathalie Normandeau salue l'intention de mettre fin à une «mégastructure» bureaucratique au profit d'une vraie décentralisation vers les régions, Luc Ferrandez rappelle que tout n'est pas à jeter.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission La commission.

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