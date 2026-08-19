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Négociations toujours en cours

Trump offre un sursis de 72h: quel dénouement attend le Canada?

par 98.5 | Modifié le 19 août 2026 à 10:20

Trump offre un sursis de 72h: quel dénouement attend le Canada?
Le président Donald Trump a besoin de bonnes nouvelles s'il souhaite remonter dans les sondages. / La Presse Canadienne

À écouter

«On essaie de tempérer les attentes parce que c'est Donald Trump»

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Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
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12:54

Le président Donald Trump a annoncé un sursis de 72 heures sur le déploiement des tarifs de 50% qu'il menaçait d'imposer sur une centaine de produits canadiens si une entente avec le Canada n'était pas conclue d'ici le 19 août.

Sur son réseau social Truth, Donald Trump a pris la parole pour annoncer la nouvelle, indiquant que les deux pays se seraient entendus sur les bases d'une entente.

Cet accord pourrait impliquer la renaissance du projet d'extension du pipeline Keystone XL en Alberta. Le prolongement de cet oléoduc, mis aux oubliettes par l'administration Biden, permettrait d'augmenter le volume de pétrole canadien acheminé aux États-Unis.

Écoutez les analyses offertes par les intervenants sur les ondes du Réseau Cogeco, mercredi.

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