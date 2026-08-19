Négociations toujours en cours

Le président Donald Trump a annoncé un sursis de 72 heures sur le déploiement des tarifs de 50% qu'il menaçait d'imposer sur une centaine de produits canadiens si une entente avec le Canada n'était pas conclue d'ici le 19 août.

Sur son réseau social Truth, Donald Trump a pris la parole pour annoncer la nouvelle, indiquant que les deux pays se seraient entendus sur les bases d'une entente.

Cet accord pourrait impliquer la renaissance du projet d'extension du pipeline Keystone XL en Alberta. Le prolongement de cet oléoduc, mis aux oubliettes par l'administration Biden, permettrait d'augmenter le volume de pétrole canadien acheminé aux États-Unis.

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