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Véhicules électriques

Abolition des quotas de VÉ: «On a le cul collé aux Américains»

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Entendu dans

La commission

le 18 août 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Abolition des quotas de VÉ: «On a le cul collé aux Américains»
Alors que les ventes de véhicules électriques explosent à l'échelle mondiale, le gouvernement fédéral s'apprête à faire marche arrière en abolissant l'obligation de vente de véhicules zéro émission accordée aux constructeurs. / rh2010 / Adobe Stock

Alors que les ventes de véhicules électriques explosent à l'échelle mondiale, le gouvernement fédéral s'apprête à faire marche arrière en abolissant l'obligation de vente de véhicules zéro émission accordée aux constructeurs.

Cette décision suscite de vives réactions chez les défenseurs de l'électrification des transports, qui y voient un recul regrettable et une soumission aux pressions américaines.

Écoutez le président-directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton, mardi à La commission.

«Je suis choqué de voir à quel point, lorsque je vais au Mexique, en Europe et ailleurs dans le monde, je suis capable de voir des véhicules électriques vendus à partir de 17 000, 18 000 euros [...], des véhicules abordables auxquels on n'a pas accès ici parce que, excusez-moi de le dire, on a le cul collé aux Américains...»

Daniel Breton

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