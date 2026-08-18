Alors que les ventes de véhicules électriques explosent à l'échelle mondiale, le gouvernement fédéral s'apprête à faire marche arrière en abolissant l'obligation de vente de véhicules zéro émission accordée aux constructeurs.
Cette décision suscite de vives réactions chez les défenseurs de l'électrification des transports, qui y voient un recul regrettable et une soumission aux pressions américaines.
Écoutez le président-directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton, mardi à La commission.
«Je suis choqué de voir à quel point, lorsque je vais au Mexique, en Europe et ailleurs dans le monde, je suis capable de voir des véhicules électriques vendus à partir de 17 000, 18 000 euros [...], des véhicules abordables auxquels on n'a pas accès ici parce que, excusez-moi de le dire, on a le cul collé aux Américains...»