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L'édito de Luc Ferrandez

L'industrie touristique bat des records à Montréal

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Entendu dans

La commission

le 19 août 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'industrie touristique bat des records à Montréal
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Dans la catégorie des bonnes nouvelles, Luc Ferrandez se penche sur la saison touristique exceptionnelle que connait Montréal, avec un nombre record de 12 millions de visiteurs par an.

Après une baisse générale du milieu touristique pendant la pandémie, les touristes américains et européens sont en hausse de 7% dans la métropole, appuyée par une augmentation de 17 % des vols en provenance d'Europe.

Bien que la métropole attire massivement en raison de tarifs hôteliers attractifs pour les visiteurs étrangers et du succès de ses onze rues piétonnes, le chroniqueur analyse la capacité d'accueil de la ville en la comparant à des destinations comme Barcelone, qui accueille 29 millions de visiteurs pour une population semblable.

Écoutez l'édito de l'animateur Luc Ferrandez, mercredi, à La commission, en compagnie de Nathalie Normandeau.

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