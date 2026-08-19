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Négociations d'une entente

«On ne pourra jamais dormir sur nos deux oreilles avec Trump»

par 98.5

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13:01

Entendu dans

La commission

le 19 août 2026 13:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«On ne pourra jamais dormir sur nos deux oreilles avec Trump»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Le premier ministre canadien Mark Carney a confirmé qu'un accord était sur le point d'être conclu avec les États-Unis, ce qui mettrait fin à la sage des tarifs américains...pour le moment. 

Face à la stratégie tarifaire agressive de Washington, l'analyste Guillaume Lavoie souligne que la clé du succès réside dans la mise en valeur des atouts stratégiques canadiens, notamment les réserves d'énergie et de minéraux critiques, essentiels pour la prospérité américaine.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine, aborder le sujet, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«On saura maintenant que pour un bon bout de temps, on ne pourra pas dormir sur nos deux oreilles en se disant ''On a un accord avec Trump''. On a un accord avec Trump aujourd'hui. Demain est un autre jour.»

Guillaume Lavoie

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