Négociations d'une entente

Le premier ministre canadien Mark Carney a confirmé qu'un accord était sur le point d'être conclu avec les États-Unis, ce qui mettrait fin à la sage des tarifs américains...pour le moment.
Face à la stratégie tarifaire agressive de Washington, l'analyste Guillaume Lavoie souligne que la clé du succès réside dans la mise en valeur des atouts stratégiques canadiens, notamment les réserves d'énergie et de minéraux critiques, essentiels pour la prospérité américaine.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine, aborder le sujet, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«On saura maintenant que pour un bon bout de temps, on ne pourra pas dormir sur nos deux oreilles en se disant ''On a un accord avec Trump''. On a un accord avec Trump aujourd'hui. Demain est un autre jour.»