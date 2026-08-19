Négociations d'une entente

Le premier ministre canadien Mark Carney a confirmé qu'un accord était sur le point d'être conclu avec les États-Unis, ce qui mettrait fin à la sage des tarifs américains...pour le moment.

Face à la stratégie tarifaire agressive de Washington, l'analyste Guillaume Lavoie souligne que la clé du succès réside dans la mise en valeur des atouts stratégiques canadiens, notamment les réserves d'énergie et de minéraux critiques, essentiels pour la prospérité américaine.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine, aborder le sujet, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.