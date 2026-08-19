Incertitude et négociations

À la suite de l'annonce d'une suspension temporaire de trois jours des droits de douane par Donald Trump, le Canada se retrouve dans un climat d'incertitude quant à l'issue des négociations commerciales avec les États-Unis.

Bien que des représentants des deux pays aient fait état d'ententes sur de grands paramètres, plusieurs questions sensibles demeurent au cœur des discussions, notamment la gestion de l'offre et l'accès aux marchés provinciaux.

Écoutez la sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, Martine Hébert, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission La commission.