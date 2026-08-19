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Projet évalué à 10 milliards $

Oléoduc Keystone XL: de nouveau sur les rails?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 19 août 2026 12:56

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Oléoduc Keystone XL: de nouveau sur les rails?
La commission / Cogeco Média

Alors que Donald Trump a confirmé la suspension des droits de douane tout en évoquant le retour potentiel du projet d'oléoduc Keystone XL, plusieurs questions se posent quant à la viabilité réelle de cette infrastructure qui permettrait de transporter le pétrole canadien aux États-Unis.

Pour le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique, Normand Mousseau, la sortie du président américain s'apparente à une répétition d'une nouvelle déjà annoncée. 

L'expert rappelle que la faisabilité d'un tel projet repose sur des impératifs économiques stricts pour le secteur privé et souligne que les incertitudes sur le prix du baril et la capacité de raffinage américaine rendent le projet incertain.

Écoutez le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique, Normand Mousseau, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission La commission.

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