60e anniversaire du réseau

La mairesse de Montréal et la PDG de la STM ont officiellement lancé les festivités entourant le 60e anniversaire du métro de Montréal, mardi matin lors d'une conférence de presse.

Mais quelle est donc l'histoire de ce réseau de transport en commun, inauguré le 14 octobre 1966 alors que Jean Drapeau était maire de Montréal ?

Écoutez Benoît Clairoux, historien et conseiller en communications à la Société de transport de Montréal, revenir sur les débuts du métro montréalais, qui, à l'origine, ne comptait que 20 stations.